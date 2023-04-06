التربية تصادق على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين للطباعة على الملاك

2023/04/06 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، المصادقة على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة على الملاك الدائم.

وأشارت وثائق صادرة من الوزارة بتاريخ 5 نيسان 2023 الى أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري صادق على تثبيت محاضري (الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين العامة للطباعة) على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من 1-1-2023".

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