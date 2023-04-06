بكين تحتضن لقاء بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

2023/04/06 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أفاد التلفزيون السعودي، اليوم الخميس، بأن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبداللهيان التقيا في العاصمة الصينية بكين.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الوزيرين عقب التوصل إلى اتفاق إعادة العلاقات بين البلدين بوساطة صينية.

ونقل التلفزيون عن مصادر قولها إن "لقاء بكين سبقته 3 اتصالات بين الوزيرين، تضمنت الخطوات المقبلة لتنفيذ الاتفاق وإجراءات إعادة افتتاح البعثات وتفعيل الاتفاقيات السابقة".

وأشارت الى أن "اختيار بكين لعقد اللقاء الأول بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني يأتي امتدادا لدور الصين الإيجابي في الوصول للاتفاق وتسهيل التواصل بين البلدين".

وكانت في 10 آذار، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

المصدر: وكالات

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