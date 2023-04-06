2023/04/06 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تراجع النفط اليوم الخميس، إذ أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة مخاوف من ركود عالمي محتمل وتراجع الطلب، لكن أسعار الخام تتجه صوب ارتفاع أسبوعي بعدما أعلنت مجموعة أوبك+ عن المزيد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يتراجع بعد بيانات امريكية عززت مخاوف الركود المركز الخبري الوطني.

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