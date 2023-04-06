الدولار يرتفع بتأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة

2023/04/06 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صعد الدولار على نحو طفيف يوم الخميس، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في شهرين بلغه في الآونة الأخيرة إذ يقيم المتعاملون تأثير بيانات وظائف القطاع غير الزراعي التي تعلن خلال عطلة في مطلع الأسبوع على السياسة النقدية للمركزي الأمريكي.ويأتي تقرير بيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة يوم الجمعة […]

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