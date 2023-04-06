وفد أمني برئاسة الشمري يصل النجف

2023/04/06 | 09:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنوصل وفد أمني برئاسة وزير الداخلية، عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، الى النجف للاطلاع على واقع المحافظة.

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