بينهم مدراء عامون.. النزاهة: 1088 مداناً بجرائم الفساد المالي خلال 2022

2023/04/06 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الخميس، بأن عدد من صدرت بحقهم إدانة قضائية لارتكابهم جرائم الفساد المالي والمحالين من الهيئة ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي، بلغ 1088 موظفاً، منهم 34 بدرجة مدير عام فما فوق.

وأوضح حنون، أن "الجرائم تنوعت بين 42 بتهم الرشوة، و104 بتهم الاختلاس، إضافة إلى 708 بتهم تجاوز حدود الوظيفة، إلى جانب 44 مداناً بجريمة التزوير، أما عدد من أدينوا بجرائم الفساد المالي الأخرى، فبلغ 163"، وفقاً للصحيفة الرسمية.

وأضاف، أن "عدد المدانين من وزارة المالية، بلغ 170، منهم أربعة بدرجة مدير عام وأعلى، وعددهم بوزارة الإعمار والإسكان 158، منهم أربعة بدرجة مدير عام، وبلغ عددهم بوزارة الصحة 126 منهم ثلاثة بدرجة مدير عام، وكان عددهم ضمن وزارة النفط 92 مداناً، بينما بلغ ضمن وزارة العدل، 88 مداناً".

وتابع حنون، أن "عدد المدانين ضمن دواوين المحافظات 79، منهم خمسة بدرجة مدير عام، إلى جانب مدانين في وزارات أخرى"، مشير إلى أن "الهيئة تقوم بإصدار لائحة تنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإلزام المكلفين بها، فضلاً عن إصدار لوائح السلوك الوظيفي وضمان العمل بها إلى جانب تطوير أساليب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد".

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