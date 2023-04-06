2023/04/06 | 09:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا قناة الإخبارية السعودية درشدشة جانبية بين وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان قبيل اللقاء النادر في بكين الذي عقد الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد اللهيان يشكو الرحلة وبن فرحان يرد.. دردشة في بكين على هامش "اللقاء النادر") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد اللهيان يشكو الرحلة وبن فرحان يرد.. دردشة في بكين على هامش "اللقاء النادر") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).