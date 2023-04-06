بوقت السحور.. مسلحون مجهولون يسرقون منزل ويسلبون مدني ببغداد

2023/04/06 | 10:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناقدم مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، على تسليب شخص مبلغا ماديا، وفيما اقتحام مجهولين أخرين منزل وسرقوا مبلغ مالي ومسدس في العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على تسليب شخص تحت تهديد السلاح مبلغ مالي قدره ٢ مليون دينار عراقي ضمن منطقة بغداد الجديدة"، مشيرا الى ان "المجهولين لاذوا بالفرار".

من جانب أخر، أكد أن "مجهولين أخرين اقتحموا منزل خالي من ساكنيه واقدموا على سرقة مبلغ مالي لم يقدر ثمنه ومسدس حكومي حسب اخبار صاحب المنزل في منطقة الرشاد"، مضيفا ان "المجهولين لاذوا بالفرار ايضا".

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