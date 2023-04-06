وزير إيراني: بدء أعمال إنشاء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة بعد رمضان

2023/04/06 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني مهرداد بذرباش، بدء أعمال إنشاء خط سكة حديد الشلامجة – البصرة والجسر المتحرك من قبل البلدين بعد شهر رمضان.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، استعرض بذرباش على هامش لقائه وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، "الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن مختلف القضايا في مجال النقل"، وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظراً لقربها من العراق والحدود المشتركة مع هذا البلد لديها مشاريع مهمة في مجال النقل لتوسيع التعاون".

واشار إلى أن "مشروع سكة حديد شلمجة - البصرة هو مشروع تأخر منذ سنوات، وهو أحد المشاريع التي اتخذ البلدان قراراً بشأنها اليوم"، مضيفاً: "بالنظر إلى أن هذه المنطقة من شلمجة الى داخل الأراضي العراقية كانت ملغومة خلال الحرب، تم الاتفاق مع وزير النقل العراقي على تسليم الأرض للحكومة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لتقوم بعد شهر رمضان عمليات إزالة الألغام".

وأوضح بذرباش، أن "الاتفاقية بين البلدين تتضمن البدء في إنشاء خط سكة حديد شلمجة - البصرة بطول 32 كيلومتراً من قبل جمهورية العراق، موضحاً: "يقع شط العرب على خط سكة حديد طوله 32 كيلو متراً، وتقرر أن تقوم جمهورية إيران الإسلامية ببناء جسر متحرك على شط العرب وستبدأ إيران في تشييد هذا الجسر بالتوازي مع إنشاء الحكومة العراقية لخط السكة الحديد".

وبحسب بذرباش، فقد تقرر "توفير الأراضي اللازمة حول نهر شط العرب للجمهورية الاسلامية الايرانية لبناء الجسر، وتعهدت وزارة الطرق العراقية بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

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