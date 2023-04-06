للشهر السابع توالياً.. روسيا تزيح العراق من صدارة مصدري النفط إلى الهند

2023/04/06 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ازاح النفط الروسي، نفط البصرة العراقي من الصدارة للمرة السابعة تواليا لصادراته النفطية الى الهند في شهر اذار الماضي.

وساعدت الواردات المرتفعة القياسية من النفط الخام من روسيا في السنة المالية 2022-23 مصافي التكرير الهندية على زيادة صادرات الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا مع تجنب القارة للمنتجات الروسية، حسب البيانات الأولية لتتبع السفن من Kpler و Vortexa.

أدى الوصول إلى الخام الروسي الرخيص إلى زيادة الإنتاج والأرباح في المصافي الهندية مما مكنها من تصدير المنتجات المكررة بشكل تنافسي إلى أوروبا والحصول على حصة أكبر في السوق.

وأظهرت بيانات Kpler و Vortexa أن المصافي الهندية، التي نادرًا ما تشتري النفط الروسي في السابق بسبب ارتفاع تكاليف النقل، استوردت ما بين 970 ألفًا و 981 ألف برميل يوميًا خلال سبعة اشهر الماضية، وهو ما يمثل أكثر من خمس الواردات الإجمالية الهندية.

وأظهرت البيانات أن "الواردات من العراق تراجعت ما بين 936 و 961 ألف برميل يوميا خلال سبعة اشهر الماضية من نحو مليون برميل يوميا خلال نفس الفترة من عام 2021 و2022".

بينما تشكل جبال الأورال الروسية الجزء الأكبر من مشتريات الهند ، تستورد المصافي أيضًا درجات أخف من درجات الشرق الأقصى والقطب الشمالي في روسيا مثل مزيج سوكول وأركو ونوفي بورت وإسبو.

وقعت شركة Rosneft ، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا (ROSN.MM) ، وشركة التكرير الهندية الكبرى Indian Oil Corp (IOC.NS) اتفاقًا لأجل زيادة وتنويع درجات النفط المسلمة إلى الهند بشكل كبير.

وأظهرت بيانات Kpler و Vortexa أنه مع حظر أوروبا للمنتجات الروسية، ارتفعت صادرات الديزل الهندية إلى القارة بنسبة 12-16٪ إلى 150 ألفًا و 167 ألف برميل يوميًا في العام المالي الماضي.

وأظهرت بيانات كبلر أن المشترين الأوروبيين الرئيسيين للديزل الهندي هم فرنسا وتركيا وبلجيكا وهولندا.

وأظهرت البيانات أن أوروبا شكلت نحو 50 بالمئة من صادرات الهند من وقود الطائرات ، أو نحو 70 ألفاً إلى 75 ألف برميل يوميا في 2022/23 ، بزيادة 40 ألفاً إلى 42 ألف برميل يوميا في العام السابق.

ومع ذلك ، كان إجمالي صادرات الهند السنوية من الوقود المكرر في 2022/23 أقل من العام السابق حيث أغلقت بعض المصافي وحداتها للصيانة في النصف الأخير من عام 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للشهر السابع توالياً.. روسيا تزيح العراق من صدارة مصدري النفط إلى الهند) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للشهر السابع توالياً.. روسيا تزيح العراق من صدارة مصدري النفط إلى الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).