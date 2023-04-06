ارتفاع طفيف باسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية بالعراق

2023/04/06 | 10:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر / المركز الخبري الوطني/، اليوم الخميس ،أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد ومحافظات البلاد.في بغداد: سعر شراء الدولار 150,500 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 149,500 لكل 100 دولار في الشمال: […]

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