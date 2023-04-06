2023/04/06 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في عام اليوم الخميس، مع استعادة الدولار بعض مكاسبه.

ونزل الذهب الفوري 0.5 بالمئة إلى 2011.18 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:34 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مارس 2022 يوم الأربعاء، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2028.40 دولارا.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 ٪، مما جعل السبائك باهظة الثمن للمشترين في الخارج.

اكتسبت السبائك حوالي 2.2 ٪ حتى الآن هذا الأسبوع ، بعد خفض مفاجئ في إنتاج النفط من قبل أوبك + وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة على مدار الأسبوع ، مما زاد من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ودفع المعدن الأصفر للارتفاع فوق 2000 دولار.

وتراجعت الفضة الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.78 دولارًا للأوقية ، وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1001.43 دولارًا ، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1426.18 دولارًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تتراجع والدولار يستعيد بعض مكاسبه) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تتراجع والدولار يستعيد بعض مكاسبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).