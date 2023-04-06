2023/04/06 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الخميس ، إطلاق استمارة معلومات وبيانات الطلبة الاوائل وحملة الشهادات العليا الذين تم تعيينهم مؤخراً في وزارة التربية.واوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة العامة تطلق إستمارة المعلومات الخاصة بالمُعيّنين الجدد في وزارة التربية المركز الخبري الوطني.

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