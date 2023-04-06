السفيرة الأميركية تعلق على لقائها برئيس البرلمان

2023/04/06 | 11:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علقت السفيرة الأميركية إلينا رومانوفسكي، على لقائها برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت رومانوفسكي في تغريدة على “تويتر” أنه “تحدثنا انا ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي عن الأولويات التشريعية – بما في ذلك الميزانية والانتخابات وتحديث قطاع الطاقة – التي تضمن المساءلة والشفافية وفعالية الأداء التي تصب في خدمة الشعب العراقي”.

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