رقم 19 في العراق.. ماذا يعني تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة؟

2023/04/06 | 11:31 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى الأكراد منذ أكثر من 9 سنوات لتحويل مدينة حلبجة إلى محافظة مستقلة، في حين يرى خبراء أن انفصالها عن محافظة السليمانية سيسهم في تطويرها ونيل سكانها حقوقهم.

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