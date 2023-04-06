النزاهة تضبط رئيس لجنة الأرزاق بمستشفى حكومي في كركوك

2023/04/06 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بضبط رئيس لجنة الأرزاق في أحد المستشفيات الحكوميَّة في مُحافظة كركوك، بعد قيامه بالتلاعب بمعاملة صرف مبالغ الأرزاق.

الدائرة أعلنت أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك رصد قيام الطبيب الذي يرأس لجنة شراء الأرزاق الطرية في مستشفى النسائيَّة والطفل في المُحافظة بالتلاعب بمعاملة صرف مبالغ تجهيز لحوم للمستشفى، وزيادة المبالغ المصروفة، وتحرير صكوكٍ بمبلغ (10,838,750) ملايين دينار للمُجهّز، بالرغم من أنَّ المبلغ الأصلي هو (4,270,000) مليون دينار.

وتابعت، إنه بعد صرف الصكوك، تمَّ نصب كمينٍ للمُتَّهم أثناء تسلُّمه الفرق بين المبلغين من المُجهِّز، لافتةً إلى ضبطه بالجرم المشهود وبحيازته المبلغ المصروف بالزيادة والبالغ (6,568,750) ملايين دينار.

وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكـمة تحقـيق كـركوك الـمُختـصَّة بالنظر في قضايا النـزاهـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (315) من ق.ع.ع.

ومن الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في السادس والعشرين من شباط الماضي عن كشف تلاعبٍ في قوائم أعداد المرضى الراقدين في مستشفى كركوك العام؛ لغرض سرقة مبالغ الإطعام وضبط مسؤولي الإعاشة في المستشفى.

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