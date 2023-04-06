وزير الموارد المائية يصادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل

2023/04/06 | 11:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، المصادقة على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “وزير الموارد صادق على تعيين الوجبة الأولى من حملة الشهادات العليا والأوائل والبالغ عددهم 434 وحسب قانوني 59و67 للعام 2017 للعمل في مركز الوزارة وتشكيلاتها في بغداد والمحافظات وحسب اختصاصتهم من أجل رفد الوزارة بالطاقات الشبابية الأكاديمية من حملة الشهادات العليا”.

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