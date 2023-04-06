بيان سعودي إيراني مشترك و بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين واستئناف الرحلات الجوية ومنح التأشيرات

2023/04/06 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

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بيان سعودي إيراني مشترك: اتفاق على بدء ترتيبات إعادة فتح السفارتين، واستئناف الرحلات الجوية وتسهيل منح التأشيرات للمواطنين، واستئناف الزيارات المتبادلة للمسؤولين وممثلي القطاع الخاص، والتأكيد على تفعيل اتفاقية 2001 للتعاون الأمني بين البلدين، وتعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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