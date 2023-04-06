وزير الداخلية ووكلائه يصلون الى محافظة النجف الأشرف

2023/04/06 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل الى محافظة النجف صباح اليوم الخميس وزير الداخلية عبدالامير كامل الشمري ووكلاء الوزارة للاستخبارات والشرطه والامن الاتحادي.وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على واقع المحافظة الامني ومتابعة عمل واحتياجات جميع مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة حيث من المقرر ان يلتقي السيد الوزير والوفد المرافق له محافظ النجف ورئيس محكمة الاستئناف والحكومة المحلية لمناقشة جملة من المواضيع.كذلك ضم الوفد قائدي قوات الحدود والشرطة الانحادية ومدراء الاحوال المدنية والجوازات والاقامة والمرور العام والنجدة وعدد من المدراء في الوزارة.

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