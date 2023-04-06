رشيد والعلاق يبحثان جهود البنك المركزي بتحسين سعر صرف الدينار

2023/04/06 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن العلاق.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، جرى خلال اللقاء، "بحث الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، والسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي وجهوده بتحسين سعر صرف الدينار العراقي، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي في البلاد وفق رؤية شاملة".

ولفت رشيد إلى "أهمية تطوير القطاع المصرفي بالاستفادة من أحدث المعطيات التقنية، والعمل على دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، ومتابعة عمل المصارف الخاصة وشركات الصيرفة، ومكافحة عمليات غسيل الأموال وبما يحمي الاقتصاد الوطني وممتلكات المواطنين".

من جانبه، أكد العلاق "جدية البنك المركزي بتطوير عمله"، معبراً عن "شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه رئيس الجمهورية للبنك المركزي باعتباره الضامن للاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد".

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