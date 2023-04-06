الصحة تكشف عبر (بغداد اليوم) عن إجراءاتها لمواجهة الحمى النزفية

2023/04/06 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إجراءاتها بشأن مواجهة مرض الحمى النزفية في البلاد، مبينةً أن فصل الخريف أكثر موسم تسجل فيه إصابات.

واكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر لـ(بغداد اليوم)، "جاهزية الوزارة لمواجهة مرض الحمى النزفية"، مبينا أن "المرض متوطن في العراق ولا وقت محدد للإصابة به ولكن فصل الخريف هو أكثر موسم تسجل فيه اصابات".

وأشار الى أن "تسجيل اصابات حاليا امر طبيعي لكونه مرض متوطن وممكن أن نسجل حالات الاصابة في اي وقت"، مبينا أنه "من الممكن ان يصاب به الجزارين وتجار الماشية وفي كل عام نسجل مئات الاصابات والوفيات فهو وباء خطير".

وتابع "لدينا ردهات في كل مستشفى لمواجهة الحمى النزفية وعلى من يشعر بأعراضها المراجعة السريعة"، محذرا من “تأخر الكشف لأنه نسبة الشفاء تكون صعبة فيما تكون نسبة الوفاة عالية جدا".

وفي وقت سابق كشفت وزارة الزراعة عن تسجيل وفيات وإصابات جديدة بالحمى النزفية في البلاد خلال العام الحالي، في مؤشر على إمكانية عودة المرض إلى عدد من المحافظات مرة أخرى، مؤكدة استمرار حملاتها للسيطرة عليه.

ومنذ مطلع العام الماضي 2022، سجّلت المحافظات العراقية، ومنها على وجه الخصوص محافظة ذي قار (جنوبي البلاد)، إصابات بمرض الحمى النزفية الذي ينتقل من المواشي إلى الإنسان ويشكل خطرا على حياته، وبدأت نسب الإصابات تتراوح بين الزيادة والتراجع أحيانا، وقد بلغت نحو 379 إصابة، بينها نحو 40 حالة وفاة.

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