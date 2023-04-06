النزاهة: ضبط رئيس لجنة الأرزاق بمستشفى حكومي في كركوك

2023/04/06 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط رئيس لجنة الأرزاق في أحد المستشفيات الحكوميَّة في مُحافظة كركوك، بعد قيامه بالتلاعب بمعاملة صرف مبالغ الأرزاق.

وأفادت الدائرة بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) بأنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك رصد قيام الطبيب الذي يرأس لجنة شراء الأرزاق الطرية في مستشفى النسائيَّة والطفل في المُحافظة بالتلاعب بمعاملة صرف مبالغ تجهيز لحوم للمستشفى، وزيادة المبالغ المصروفة، وتحرير صكوكٍ بمبلغ (10,838,750) ملايين دينار للمُجهّز، بالرغم من أنَّ المبلغ الأصلي هو (4,270,000) مليون دينار".

وأضافت الدائرة أنه "بعد صرف الصكوك، تمَّ نصب كمينٍ للمُتَّهم أثناء تسلُّمه الفرق بين المبلغين من المُجهِّز، لافتةً إلى ضبطه بالجرم المشهود وبحيازته المبلغ المصروف بالزيادة والبالغ (6,568,750) ملايين دينار".

وتابعت "وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكـمة تحقـيق كـركوك الـمُختـصَّة بالنظر في قضايا النـزاهـة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (315) من ق.ع.ع".

ومن الجدير بالذكر أنَّ هيئة النزاهة أعلنت في 26 من شباط الماضي عن كشف تلاعبٍ في قوائم أعداد المرضى الراقدين في مستشفى كركوك العام؛ لغرض سرقة مبالغ الإطعام وضبط مسؤولي الإعاشة في المستشفى.

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