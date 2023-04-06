الرئيس رشيد يؤكد أهمية النهوض بواقع العاصمة عبر دعم المشاريع الاستثمارية الضرورية

2023/04/06 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أهمية النهوض بواقع العاصمة بغداد عبر دعم المشاريع الاستثمارية الضرورية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس هيئة استثمار بغداد علي الوائلي".

وأشار رشيد، بحسب البيان، إلى "أهمية النهوض بواقع العاصمة بغداد عبر دعم المشاريع الاستثمارية الضرورية المتصلة بشكل مباشر مع متطلبات المواطنين وبما يتناسب مع التوسع السكاني فيها، إلى جانب دعم القطاع الخاص من خلال تقديم التسهيلات وتشريع القوانين الضرورية في هذا الصدد".

من جانبه، ثمّن رئيس هيئة استثمار بغداد توجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً الخطط والمشاريع الاستثمارية قيد العمل في بغداد إلى جانب الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير العاصمة وخدمة سكانها.

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