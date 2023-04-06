العراق يسمح باستيراد اللحوم الحمراء

2023/04/06 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، فيما أشارت إلى تحقيق استقرار بأسعار المحاصيل الزراعية.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر، بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية، ومنها تسهيل نقل الأغنام والأبقار الحية بين المحافظات والإقليم، والسماح باستيراد اللحوم من جميع بلدان العالم عدا الدول المحظورة”، مبيناً، أن “تلك الإجراءات ستسهم بخفض أسعار اللحوم خلال الفترة القادمة في الأسواق”.

وبشأن لحم الدواجن، أشار سهر إلى، أن “الوزارة سمحت باستيراد اللحوم من الخارج، فضلاً عن ارتفاع إنتاج العراق من اللحم في الحقول العاملة بجميع محافظات”، لافتاً، إلى “وجود توازن بين الاستيراد من الخارج والمنتج المحلي”.

وعن المحاصيل الزراعية أكد سهر أن “جميع المحاصيل الزراعية تشهد استقرارا في الأسعار بجميع المحافظات والأسواق المحلية”، مبيناً، أن” قسم مراقبة الأسعار في الوزارة يتابع أي ارتفاع يحصل في اسعار المحاصيل الزراعية”.

وبين، أنه “في حال حصول شحّ في أي محصول يتم فتح باب الاستيراد من الخارج، وغلق المنافذ الحدودية في حال وجود وفرة في المنتج المحلي”، موضحاً، أن” الإنتاج المحلي في كافة المحاصيل بدأ بتزايد”.

ولفت الى، أن” الوزارة تعمل على تشجيع المزارعين باستخدام تقنيات الري الحديثة في زراعة محاصيل الصيفية، لاسيما منها المحاصيل العلفية الخاصة بالثورة الحيوانية لإحداث توزان في أسعار الخضر واللحوم”، موضحاً، أن” رئاسة الوزراء وجهت وزارة الزراعة بتقديم قروض للمزارعين لغرض شراء منظومات ري حديثة بفترة استرداد لـ(5) سنوات وبدون فوائد من خلال المصرف الزراعي ومبادرة البنك المركزي والتي سيتم تفعيلها قريبا”.

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