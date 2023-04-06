لتوفير 6 ملايين جنيه إسترليني يوميا.. شاهد استخدام بارجة لإيواء طالبي اللجوء في بريطانيا

2023/04/06 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الحكومة البريطانية إنها قامت باستئجار بارجة وتدعى ” “Bibby Stockholm” حيث ترسو حاليا في جنوب إنجلترا لإيواء نحو 500 من طالبي اللجوء.

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