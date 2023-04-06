2023/04/06 | 13:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tmyku0jF3cE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدرّسة في البصرة تروي حادثة الاعتداء عليها) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدرّسة في البصرة تروي حادثة الاعتداء عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).