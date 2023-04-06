2023/04/06 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مباحثات مع وزير العدل السوري احمد السيد.

اجرى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الخميس الموافق 6 /4 /2023 مباحثات مع السيد وزير العدل السوري احمد السيد تضمنت عدة جوانب بينها التفاهم على عقد اتفاقيات ثنائية تخص العمل القضائي في كافة الاختصاصات القانونية، وتلقى رئيس المجلس هدية درع وزارة العدل السورية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء يجري مباحثات مع وزير العدل السوري) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء يجري مباحثات مع وزير العدل السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).