مأدبة إفطار رمضانية تجمع السفيرة الأميركية وشيوخ عشائر تشعل جدلا بالعراق

2023/04/06 | 13:27 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعلت مأدبة إفطار أقامتها إحدى العشائر العراقية لعدد من الدبلوماسيين الأجانب -على رأسهم السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوسكي- جدلا واسعا عبر مواقع التواصل حيال ما وصفه نشطاء بـ"تجاوز الصلاحيات".

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