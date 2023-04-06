اعتقال ثلاث مطلوبات اجنبيات هربن من اربيل ودهوك في بغداد (صور)

2023/04/06 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم

الخميس، أن قوة أمنية من فوج طوارئ

بغداد القت القبض على ثلاث متهمات من

الجنسية الأجنبية هربن من محافظتي

اربيل ودهوك.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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