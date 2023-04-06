الحكومة العراقية تعتزم إجراء التعداد العام للسكان إلكترونيا

2023/04/06 | 13:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير

التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الخميس،

ان اجراء التعداد العام للسكان

والمساكن في العراق، يتصدر اولويات

الحكومة الاتحادية، لما يمثله من اهمية

كبيرة في رسم الصورة الكاملة

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