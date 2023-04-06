التربية تصادق على تثبيت محاضري 3 محافظات على الملاك الدائم

2023/04/06 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، تثبيت محاضري محافظات ميسان وذي قار وواسط على الملاك الدائم.

وذكرت بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري صادق على تثبيت محاضري ميسان وذي قار وواسط على الملاك الدائم واعتبار مباشرتهم من تأريخ ٢٠٢٣/١/١ ".

الجبوري وبحسب البيان تمنى للمحاضرين "التوفيق في مسيرتهم التربوية".

وأشار البيان الى أن "عدد المحاضرين المثبتين على ملاك تربية ميسان بلغ ٥٩٦٠، أما محاضري ذي قار فبلغ عددهم ٢٧٥١٠ مثبت، فيما بلغ عدد المتعاقدين المثبتين على ملاك تربية واسط ٢١١٥٧ متعاقد مثبتاً على الملاك الدائم".

وفي وقت سابق صادق وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري على تثبيت محاضري الكرخ الثالثة والرصافة الثانية وشركة النهرين للطباعة على الملاك الدائم.





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