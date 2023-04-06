الصحة تعلن اسماء المعينين من الوجبة الاولى لحملة الشهادات العليا والاوائل

2023/04/06 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أسماء المعينين من الوجبة الأولى لحملة الشهادات العليا والاوائل.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة اعلنت اسماء الوجبة الاولى من حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لعام 2017 ".

وأوضح أن "الأسماء تم المصادقة عليها من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي في الدائرة الادارية والمالية والقانونية في الوزارة كلا حسب اختصاصه".

للاطلاع على الاسماء في الرابط ادناه:

https://moh.gov.iq/?article=7973

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