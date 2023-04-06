2023/04/06 | 13:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد تصنيف فيفا للمنتخبات الوطنية الصادر اليوم في تصنيف المنتخبات بقرعة كأس آسيا.ويتواجد منتخبنا الوطني في التصنيف الثاني، الذي يضم أيضاً منتخبات الإمارات وعُمان وأوزباكستان والصين و الأردن.وفي التصنيف الأول، تواجدت منتخبات قطر واليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية.أما التنصيف الثالث، فضم منتخبات البحرين وسوريا […]

ظهرت المقالة رسمياً..



العراق في التصنيف الثاني بقرعة كأس آسيا أولاً على ايرث نيوز.

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