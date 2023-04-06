2023/04/06 | 14:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية يحييون ولادة الإمام الحسن المجتبى ع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CAodUHU3A_4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة الآلاف من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية يحييون ولادة الإمام الحسن المجتبى ع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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