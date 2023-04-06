السوداني لممثل منظمة الصحة العالمية في العراق: القطّاع الصحي من أولوياتنا

2023/04/06 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ممثل منظمة الصحّة العالمية في العراق السيد أحمد زويتن.وشهد اللقاء استعراض مجمل نواحي التعاون في مجال الرعاية الصحية بين العراق وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، وما تم إنجازه في هذا القطّاع الحيوي لتلبية متطلبات المواطنين.وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء التهنئة للمنظمة بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيسها، مؤكداً أن شعارها بتوفير الصحة للجميع منسجم مع البرنامج الحكومي الذي وضع القطّاع الصحي في مقدّمة أولويات عمل الحكومة.و بيّن سيادته أن الحكومة تحمل قناعة تامة بأهمية تقديم الخدمة الصحية وتعمل من أجل ذلك على عدّة مستويات، منها اعتماد التشغيل المشترك للمستشفيات الكبيرة وفق أحدث أساليب المؤسسات العالمية إلى جانب استكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، ودعم المراكز التخصصية، وتوفير تمويل في الموازنة لوزارة الصحة بأرقام غير مسبوقة، فضلاً عن العمل على تفعيل الضمان الصحّي والبدء بتشغيل برامجه بشكل تجريبي.من جانبه، أشار السيد زويتن إلى أن المنظمة لمست زخماً كبيراً لدى الحكومة العراقية إزاء القطاع الصحي، بدليل أن أولى زيارات السيد رئيس الوزراء الميدانية كانت لقطاع المستشفيات.وأشاد المسؤول الأممي بالاهتمام الحكومي بالصحّة الأولية والأمن الصحي، وأكد أن فريقاً من المنظمة قد اتفق مع فريق من وزارة الصحّة العراقية للتخطيط لسبع سنوات قادمة للقطاع الصحي، بما يعود في مخرجاته بالنفع على المواطنين، وييسر من تحقيق التنمية المستدامة في قطّاع الخدمات الصحية.•••••المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء6- نيسان-2023

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