أطباء يحذرون من استخدام الذكاء الصناعي في المشورة الطبية

2023/04/06 | 14:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسبة الإجابات الصحيحة كانت "مذهلة جدا".

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