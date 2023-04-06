ماكرون للرئيس الصيني : نعوّل عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها

2023/04/06 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بكين – أ ف بقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، خلال زيارة دولة في بكين لنظيره الصيني، شي جينبيغ، إنه يعوّل عليه «لإعادة روسيا إلى رشدها».وأكد الرئيس الفرنسي خلال لقاء ثنائي رسمي مع شي: «أعرف أن بإمكاني الاعتماد عليكم لإعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات».من جانبه أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقاء مع نظيره الفرنسي، بالعلاقات مع فرنسا في عالم يشهد «تغيراً تاريخياً عميقاً».وقال شي إن «العالم يشهد الآن تغيراً تاريخياً عميقاً».وشدد الرئيس الصيني على أن العلاقات بين باريس وبكين شهدت مع ذلك «تطوراً إيجابياً وثابتاً».وعقد ماكرون لقاء منفرداً، بعد ظهر الخميس، مع نظيره الصيني.



وستنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في إطار اجتماع ثلاثي يريدان خلاله إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.

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