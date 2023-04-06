هيئة النزاهة الاتحادية .. الكشف عن عدد من الموظفين المدانين بالفساد المالي خلال العام الماضي

2023/04/06 | 14:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عدد الذين صدرت بحقهم بلاغات إدانة قضائية لارتكابهم جرائم الفساد المالي، والمحالين من الهيئة ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه بلغ عددهم 1088 موظفا، منهم 34 بدرجة مدير عام فما فوق.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون في حديث للصحيفة الرسمية اليوم، (6 نيسان 2023)، أن “الجرائم تنوعت بين 42 بتهم الرشوة، و 104 بتهم الاختلاس، إضافة إلى 708 بتهم تجاوز حدود الوظيفة، إلى جانب 44 مدانا بجريمة التزوير، أما عدد من أدينوا بجرائم الفساد المالي الأخرى، فبلغ 163”.

وأضاف، أن “عدد المدانين من وزارة المالية، بلغ 170، منهم أربعة بدرجة مدير عام وأعلى، وعددهم بوزارة الإعمار والإسكان 158، منهم أربعة بدرجة مدير عام، وبلغ عددهم بوزارة الصحة 126 منهم ثلاثة بدرجة مدير عام، وكان عددهم ضمن وزارة النفط 92مدانا، بينما بلغ ضمن وزارة العدل، 88 مدانا”.

وتابع حنون أن “عدد المدانين ضمن دواوين المحافظات، 79 ، منهم خمسة بدرجة مدير عام، إلى جانب مدانين في وزارات أخرى، مشير إلى أن الهيئة تقوم بإصدار لائحة تنظيمية للكشف عن الذمم المالية وإلزام المكلفين بها، فضلا عن إصدار لوائح السلوك الوظيفي وضمان العمل بها إلى جانب تطوير أساليب تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”.

وأكد أن “عمل الهيئة، يتمحور في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية بإدارة شؤون الحكم بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية والجهات الأخرى، من خلال إعداد سياسات لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها والتحقيق في قضاياها طبقا لأحكام القانون، وكذلك الكشف عن حالات الكسب غير المشروع واسترداد المطلوبين والأموال المهربة إلى الخارج”.

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