2023/04/06 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمناعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، احباط عملية "كبيرة" لتهريب الادوية والقبض على 7 متهمين متورطين بمحافظتي صلاح الدين ونينوى.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "احبطت عملية كبيرة لتهريب الادوية تقدر بـ(75) طن كانت مخبأة خلف محاصيل الزراعية".واضافت، أنها "تمكنت من القبض على 7 متهمين متورطين بالقضية في محافظتي صلاح الدين ونينوى".

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