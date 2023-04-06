دخل حافي القدمين ووقف يتمعن بها نائمة.. كاميرا مراقبة منزلية ترصد أغرب موقف لرجل مجهول اقتحم منزلًا

2023/04/06 | 14:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التقاط بعض السلوكيات الغريبة عبر كاميرا مراقبة منزلية في مجمع سكني بإحدى مدن ولاية أيوا الأمريكية.دخل رجل مجهول الهوية إلى شقة شخص ما دون إذن وشعر براحة شديدة وكأنه في منزله.

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