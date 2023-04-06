2023/04/06 | 14:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – تعلفر بعد مطالبة الكرد بتحويل مدينة حلبجة الى المحافظة رقم 19 في العراق بدأت الجهات العليا للمكون التركماني بالتحرك لاجل تحويل قضاءي تلعفر و طوزخورماتو الى محافظتين و اثار هذا التحرك جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية.وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في كانون الثاني يناير 2014 بتحويل قضاءي طوزخورماتو التابع لمحافظة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يتحقق حلم التركمان بالمطالبة بتحويل تلعفر الى محافظة ؟) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يتحقق حلم التركمان بالمطالبة بتحويل تلعفر الى محافظة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).