وزير خارجية الصين: ندعم دول الشرق الأوسط في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي

2023/04/06 | 15:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ يوم الخميس إن الصين...

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