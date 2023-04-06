الاعلان عن مسابقة دولية للقصة القصيرة في كربلاء

2023/04/06 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجان التحضيرية لمهرجان

تراتيل سجادية في العتبة الحسينية

المقدسة عن فتح باب المشاركة في مسابقة

تراتيل سجادية للقصة القصيرة في دورتها

السادسة لتسليط الضوء على حياة الامام

السجاد (عليه السلام

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