جيل ملقح بالفساد ومتمرس على العنف والنصب

2023/04/06 | 15:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حيدر عاشور

ثبت ان الشاب العراقي يمتلك شخصية

معقدة، ومتعددة الجوانب، متشعبة

المناحي، غرائزية الطموح بتعدد الوجوه،

منها حب التظاهر، والجوع الجنسي، وسوء

فهم الحياة ما بين الديمقراطية

وإشكالية الحري

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