2023/04/06 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان واستهدفت مستوطنات وبلدات في شمال إسرائيل.وقالت القناة 14 العبرية، إن “100 صاروخ أطلقت من لبنان خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق 100 صاروخ من لبنان على مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل المركز الخبري الوطني.

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