القاضي زيدان يلتقي بشار الاسد

2023/04/06 | 15:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ،اليوم الخميس،الرئيس السوري بشار الاسد على هامش زيارته الجمهورية العربية السورية.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان […]

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