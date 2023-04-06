2023/04/06 | 15:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي، اليوم الخميس، الإطاحة بتاجر مخدرات ضبط بحوزته 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في قضاء قلعة صالح.

وقال الزبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة مخدرات قلعة صالح تمكنت من الاطاحة بتاجر مخدرات ضبط بحوزته 1 كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة في قضاء قلعة صالح".

وبين، أن العملية جاءت "بعد نصب كمين محكم حيث تم القبض على المطلوب وبحوزته المادة المخدرة"، مشسراً إلى "تسليمه الى جهة الطلب اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو كريستال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ميسان.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته كيلو كريستال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).