عودة أربع زوجات وعشرة أبناء كنديين لعناصر تنظيم داعش من سوريا

2023/04/06 | 15:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عناصر أمن يصطحبون نساء يعتقد أنهن زوجات مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية في مخيم الهول في الحسكة بتاريخ 23 تمو/يوليو 2019 © ا ف ب/ارشيف دليل سليمان القامشلي (سوريا) (أ ف ب) – سلّمت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا الأربعاء أربع زوجات كنديات وعشرة أطفال لجهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى وفد كندي، […]

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