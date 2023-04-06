صواريخ تنطلق من لبنان بتجاه إسرائيل وانباء عن وقوع إصابات

2023/04/06 | 16:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أطلقت عدة صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل، وسط أنباء...

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