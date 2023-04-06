مشعان يعتبر اقالة الحلبوسي مسألة وقت: فشل في لوي ذراع حكومة السوداني

2023/04/06 | 16:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رأى مشعان الجبوري، الخميس، ان إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي...

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